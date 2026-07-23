Встреча Лаврова и Рубио продлилась 35 минут

Переговоры продолжались около 35 минут. Стороны обсудили вопрос урегулирования конфликта на Украине.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио завершили переговоры в Маниле.
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