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Встреча Лаврова и Рубио продлилась 35 минут

Встреча Лаврова и Рубио продлилась 35 минут

Переговоры продолжались около 35 минут. Стороны обсудили вопрос урегулирования конфликта на Украине.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио завершили переговоры в Маниле.

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