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Осенний клев. Алтайские рыбаки похвастались первыми уловами октября

Осенний клев. Алтайские рыбаки похвастались первыми уловами октября

Рыболовы Алтайского края пока не собираются закрывать сезон открытой воды Фото: "Алтайское рыболовное сообщество" В Алтайском крае продолжается сезон рыбалки на открытой воде.

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