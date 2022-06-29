К нам едут жить престарелые родители мужа

Ему - 84, ей - 83. Состарились, сил уже мало, муж забрал их и везет к нам. Его старшая сестра в категоричной форме отказалась их брать, мотивируя это тем, что "я одна (муж у нее недавно умер, забулдыга и бездельник), не смогу, а вы вдвоем" и т.