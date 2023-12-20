Хрупкий парнишка из РФ дал отпор азербайджанскому бандиту. "Кинули" за подработку и обозвали маму. Остался виновным. Диаспора подсуетилась?

Avia.pro - Новости Несправедливый Исход Перепалки с Мигрантом Никита, молодой парень из Москвы, столкнулся с неожиданным исходом после конфликта с взрослым мужчиной азербайджанского происхождения, который, по его словам, был явно агрессивно настроен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии