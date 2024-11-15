Внимание! Новый штраф: 700 рублей за день для владельцев ванных! Ирэн ОрлонскаяВ последние годы в России ужесточились требования к условиям жизни в многоквартирных домах, что связано с необходимостью повышения качества жилищных условий.
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