Иркутский областной суд приговорил 53-летнего жителя Братского района к 14 годам колонии строгого режима за передачу спецслужбам Украины фото и видео с территории промышленной площадки.
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