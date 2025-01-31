Мосгорсуд поддержал Дубенскую: YouTube ограничит доступ к её роликам

Мосгорсуд удовлетворил иск Валерии Дубенской к Google, защищая её права на видеоролики на YouTube. Суд запретил создание условий для незаконного размещения контента блогера третьими лицами, несмотря на возражения ответчика.
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