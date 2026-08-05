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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лехечка вошел в топ-3 по количеству побед на «Мастерсах» в 2026-м

Иржи Лехечка обыграл Вита Копршиву во втором круге в Монреале – 6:4, 6:2. Чех выиграл 12-й в сезоне матч на «Мастерсах».

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