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Кроос про 1:1: «Швейцария – хорошая команда, но Германия контролировала игру и не заслуживала поражения. Мы показали, что верим в себя до конца»

Кроос про 1:1: «Швейцария – хорошая команда, но Германия контролировала игру и не заслуживала поражения. Мы показали, что верим в себя до конца»

После ничьей со Швейцарией (1:1) в заключительном туре группового этапа Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы с 1-го места в группе, набрав 7 очков.

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