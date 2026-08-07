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От сортировки мусора до жилья для ветеранов СВО: Владимир Васильев посетил СНТ в Твери

От сортировки мусора до жилья для ветеранов СВО: Владимир Васильев посетил СНТ в Твери

Владимир Васильев обсудил в Твери стратегию развития садоводческих товариществ. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев в ходе рабочей поездки в одно из СНТ Твери провел встречу с представителями садоводческих объединений.

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