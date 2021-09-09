Мракобесие оно порой ближе, чем ты думаешь

Театр абсурдаДети и семьяМракобесие оно порой ближе, чем ты думаешь Новшества в образовании Дагестана Ну и для контраста, чтобы не казалось, что мракобесие оно где-то там.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьDDushkaДиректора уволить немедленно за самоуправство. Закон в РФ для всех один: школа отделена о любой церквиWWaleryА как же Конституционное право на светский образ жизни? Или уже религия превратилась во властный орган. Почему в религию начинают втягивать школьников принудительным образом? Не хватает имамам финансовых поступлений, у них много собственных детей и их обеспечивать не хватает средств? Это реальное мракобесие... следует посадить Дагестан на самосодержание и никаких финансовых вливание если у них на первом месте ограничения свободы в развитии человека. Что получится из этих забитых религией девочек... Врачи, Педагоги, Технологи... ЧТО?mark nikitinА Вы почитайте конституцию - глава 8.Leonid DemyanovСитуация явно запущена. Власти бездействуют.Владимир БеспаловНу уж хочется побыть властелином мира, а если директор взял на себя миссию, как в церкви, надеть на него церковную рясу...................................Семенков АлександрВсех тех, кто принимал такое решение, с волчьим билетом на выход, улицы мести. Ну вот как можно таких идиотов допускать к работе с детьми, да ещё к их обучению??? Или у них каждый началник, любого ранга, - великий пуп (очень хотелось написать другое слово с) земли.Александр УшаковНу, вот и дождались. Толерантность, мать иё ети.NNataТоли еще будет, ой-ёй-ёй...Комментировать
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