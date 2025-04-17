Новая статья: Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC, в котором она сравниваетс...

Новая статья: Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC, в котором она сравнивается с RTX 4080 SUPER в 20 популярных играхС некоторыми оговорками GeForce RTX 5080 — это самая быстрая игровая видеокарта, которую вы без проблем купите в любом компьютерном магазине вашего города.
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