Новая статья: Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC, в котором она сравниваетс...

Новая статья: Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC, в котором она сравнивается с RTX 4080 SUPER в 20 популярных играхС некоторыми оговорками GeForce RTX 5080 — это самая быстрая игровая видеокарта, которую вы без проблем купите в любом компьютерном магазине вашего города.