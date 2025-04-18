Покупка испорченного товара: ваши права и обязанности Ирэн ОрлонскаяОлег Павлов, председатель «Общественной потребительской инициативы», рассказал, что посетителям магазинов не всегда следует платить за разбитый товар.
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