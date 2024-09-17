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Вместо «цветов» российская армия на Киев обрушила безжалостные «Гарпии»

Вместо «цветов» российская армия на Киев обрушила безжалостные «Гарпии»

Вместо «цветов» российская армия на Киев обрушила безжалостные «Гарпии» Юлия СоколоваСегодня украинская столица и ее окрестности подверглись интенсивной атаке с применением только ударных беспилотников.

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Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП                                                                                                                      Вот это уже что-то!!! За массированный налёт на Белгород надо отвечать массированно!!!
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Ну как,руина,хорошо ли тебе девица,спится? До тех пор,пока ты,дрянная девка руина, не сложишь оружие ,будут тебя иметь во все дыры.
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12 час.

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