Вместо «цветов» российская армия на Киев обрушила безжалостные «Гарпии» Юлия СоколоваСегодня украинская столица и ее окрестности подверглись интенсивной атаке с применением только ударных беспилотников.
Вместо «цветов» российская армия на Киев обрушила безжалостные «Гарпии»
Комментарии
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АЩ
Алексей Щербаков
ЩАП Вот это уже что-то!!! За массированный налёт на Белгород надо отвечать массированно!!!
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Ну как,руина,хорошо ли тебе девица,спится? До тех пор,пока ты,дрянная девка руина, не сложишь оружие ,будут тебя иметь во все дыры.
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12 час.
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