Вместо «цветов» российская армия на Киев обрушила безжалостные «Гарпии»

ЩАП Вот это уже что-то!!! За массированный налёт на Белгород надо отвечать массированно!!!

СЗ

Светлана Зуева

Ну как,руина,хорошо ли тебе девица,спится? До тех пор,пока ты,дрянная девка руина, не сложишь оружие ,будут тебя иметь во все дыры.