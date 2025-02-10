Небензя: миротворцы без мандата ООН на Украине станут законной целью ВС РФ

Миротворческий контингент невозможно развернуть на Украине без мандата Совета Безопасности Организации объединённых наций (СБ ООН), в противном случае такие военные превратятся в законную цель для ВС России.
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