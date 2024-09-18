До завершения приема заявок на участие в проекте «Комфортное Поморье» осталась неделя

О том, что для этого нужно, рассказывают наши коллеги с телеканала "Регион 29"Проект «Комфортное Поморье», предложенный губернатором региона Александром Цыбульским в 2023 году, нашёл живой отклик у жителей.
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