Экипажи Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства в приграничных районах Курской области

Целью боевого дежурства в воздухе является прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиаударов по военным объектам ВСУ.
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