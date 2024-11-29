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Закон, порядок, государство

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Экипажи Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства в приграничных районах Курской области

Экипажи Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства в приграничных районах Курской области

Целью боевого дежурства в воздухе является прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиаударов по военным объектам ВСУ.

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