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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахимов об 1:3 с «Динамо»: «Претензий к «Рубину» нет. Постоянно было ощущение, что можем забить»

— Такие матчи случаются, когда ты не заслуживаешь поражения, но допускаешь ошибку в обороне. Когда не реализуешь моменты, очень сложно набрать очки.

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