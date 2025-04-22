Минниханов пригласил послов государств – членов ОИС принять участие в KazanForum

Укреплению связей со странами Организации исламского сотрудничества способствует группа стратегического видения Россия Исламский и международный KazanForum — заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств — членов Организации исламского сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии