Популярный «кореец» на вторичке — добротный и недорогой в содержании

Kia Rio четвертого поколения (2017–2022 годы выпуска) – это качественный и надежный автомобиль, который не требует больших затрат на обслуживание и хорошо оснащен для своего класса, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.
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