Военное обозрение

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ВМС Италии развернули рекордное количество кораблей за пределами Средиземного моря

ВМС Италии развернули рекордное количество кораблей за пределами Средиземного моря

В последнее время наблюдается более активное участие кораблей Военно-морских сил Италии в различных операциях за пределами Средиземного моря.

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