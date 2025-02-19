Футуролог Кононов рассказал, почему предсказания конца света так популярны

Эксперт объяснил, почему предсказания о конце света становятся все более популярными.По мнению футуролога Александра Кононова, такие мрачные прогнозы активно поддерживаются в научных кругах и массовой культуре, потому что они выгодны определенным силам, которые используют пессимизм как оправдание для своей агрессивной политики.