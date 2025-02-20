22 февраля, в субботу, новоаннинцы встанут на лыжи ⛷️⛷️⛷️ Место проведения ипподром города Новоаннинского (за центральным стадионом).
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22 февраля, в субботу, новоаннинцы встанут на лыжи ⛷️⛷️⛷️ Место проведения ипподром города Новоаннинского (за центральным стадионом).