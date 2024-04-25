Суд арестовал третьего фигуранта дела бывшего замминистра обороны Иванова

По версии следствия, Александр Фомин дал взятку чиновнику, его другу и другим лицамБасманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня третьего фигуранта дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова — Александра Фомина.
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