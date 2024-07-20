Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

Легковой автомобиль врезался в КамАЗ.Смертельное ДТП произошло минувшей ночью под Волгодонском. Погибли четыре человека.
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