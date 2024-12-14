Samsung Galaxy S25 Ultra получит особый цвет — «Титановый бело-серебристый»

У Samsung Galaxy S25 Ultra будет несколько особых цветов. О «Титановом синем» мы уже писали, а сейчас известный инсайдер Ice Universe рассказал о другом цвете, который, по его словам, будет «очень красивым».
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