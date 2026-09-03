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Татар-информ

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Около 17 тыс. человек поступили на бюджетные места в колледжи Татарстана

Около 17 тыс. человек поступили на бюджетные места в колледжи Татарстана

Основная волна приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования (СПО) в Татарстане завершилась.

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