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Oppo Find X10 Pro Max получит три 200-Мп камеры — характеристики нового фотофлагмана раскрыты до анонса

Oppo Find X10 Pro Max получит три 200-Мп камеры — характеристики нового фотофлагмана раскрыты до анонса

Перископ с макро на расстоянии 10 см, стабилизация до 7,5 ступени и дисплей 144 Гц Oppo раскрыла новые подробности камер Find X10 Pro Max, премьера которого ожидается уже в этом месяце.

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