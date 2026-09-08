Oppo Find X10 Pro Max получит три 200-Мп камеры — характеристики нового фотофлагмана раскрыты до анонса

Перископ с макро на расстоянии 10 см, стабилизация до 7,5 ступени и дисплей 144 Гц Oppo раскрыла новые подробности камер Find X10 Pro Max, премьера которого ожидается уже в этом месяце.
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