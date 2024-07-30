Китай начнет строительство единственной в мире АЭС на расплавленной соли тория в 2025 году

Атомная электростанция / © Shutterstock Почему китайские специалисты решили использовать торий вместо урана? Во-первых, такой реактор не нуждается в воде для охлаждения, поскольку использует жидкую соль и углекислый газ для передачи тепла и выработки электроэнергии.
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