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Регионы России

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ОАК и HAL согласовали лицензионное соглашение по локализации производства самолётов SJ-100 в Индии

ОАК и HAL согласовали лицензионное соглашение по локализации производства самолётов SJ-100 в Индии

Лицензионное соглашение планируется подписать в ближайшее время. ОАК рассчитывает заключить договор с первым индийским эксплуатантом самолёта SJ-100 на предстоящей выставке AeroIndia 2027.

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