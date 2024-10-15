СК Петербурга завершил расследование по факту серии разбойных нападений

Сотрудники Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу завершили расследование уголовного дела о деятельности преступной группы, причастной к похищениям, вымогательствам и разбойным нападениям.
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