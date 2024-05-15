Глава МИД Украины сравнил попытки добиться от Запада поставок Patriot с битьем головой об стену

На фоне российского наступления в Харьковской области и заявлений Зеленского о том, что Украине нужны системы противоракетной обороны «Патриот», американское издание Bloomberg вспомнило о словах главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, сказанных более месяца назад.
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