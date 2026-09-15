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Газета.ру

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Житель Якутии заплатил более 100 млн рублей за вылов осетра

Житель Якутии заплатил более 100 млн рублей за вылов осетра

Верхнеколымский районный суд Якутии вынес приговор местному жителю по делу о незаконном вылове краснокнижной рыбы, мужчина поймал и продал более 200 осетров.

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