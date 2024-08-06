Роднина одной фразой оценила планы США по очернению российских фигуристок и синхронисток

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина оценила планы США при помощи информационных кампаний очернить «самые русские» виды спорта — фигурное катание, синхронное плавание и художественную гимнастику.
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