В России прекращены продажи кроссовера Haval F7x

В России завершены продажи купе-кроссовера Haval F7x, сообщает "Российская газета". В ходе мониторинга официального сайта китайского бренда издание выяснило, что F7x более не представлен в российском модельном ряду Haval.
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