Американцы все больше разочаровываются в капитализме

Известный американский экономический блогер Майкл Снайдер подсчитал, что в настоящее время 111 миллионов взрослых граждан США являются безработными Изображение: ФСК На первый взгляд это совершенно абсурдная цифра.
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