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Ничего святого: ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку в пасхальную ночь

Ничего святого: ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку в пасхальную ночь

скриншот видео Киеву, судя по всему, уже давно нет дела до основополагающих принципов веры. В пасхальную ночь боевики ВСУ нанесли удар из ракетных систем залпового огня по Спасо-Преображенскому кафедральному собору, где в этот момент шла служба.

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