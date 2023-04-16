Ничего святого: ВСУ нанесли ракетный удар по Донецку в пасхальную ночь

скриншот видео Киеву, судя по всему, уже давно нет дела до основополагающих принципов веры. В пасхальную ночь боевики ВСУ нанесли удар из ракетных систем залпового огня по Спасо-Преображенскому кафедральному собору, где в этот момент шла служба.