Гуфа и Айзу Анохину могут лишить родительских прав

Московский детский омбудсмен обратил внимание на детей звезд после инцидента в бане. Айза Долматова, рэпер Гуф и их сын Соцсети Айзы АнохинойНа днях рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, угодил в очередной скандал.