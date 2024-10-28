Гуфа и Айзу Анохину могут лишить родительских прав

Московский детский омбудсмен обратил внимание на детей звезд после инцидента в бане. Айза Долматова, рэпер Гуф и их сын Соцсети Айзы АнохинойНа днях рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, угодил в очередной скандал.
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