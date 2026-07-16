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Власти Индии выделили $13 миллиардов на выпуск микросхем

Власти Индии выделили $13 миллиардов на выпуск микросхем

$13 млрд ($1 трлн руб.) выделило правительство Индии на вторую часть программы выпуска полупроводников India Semiconductor Mission, заявил министр электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнау, сообщает 15 июля газета The Hindu.

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