Власти Индии выделили $13 миллиардов на выпуск микросхем

$13 млрд ($1 трлн руб.) выделило правительство Индии на вторую часть программы выпуска полупроводников India Semiconductor Mission, заявил министр электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнау, сообщает 15 июля газета The Hindu.
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