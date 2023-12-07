Колоссальный доисторический дольмен был “величайшим инженерным достижением” каменного века

Древний дольмен тщательно выстроен из гигантских камней. Огромный курган на юге Испании был назван одним из самых впечатляющих сооружений эпохи неолита после нового исследования его гигантских особенностей.
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