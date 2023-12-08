Глава Ростовской области Голубев пообещал сохранить все меры поддержки бизнеса

В Ростовской области обсудили инвестиционные планы на будущий год. Губернатор Василий Голубев обратился с ежегодным посланием к предпринимательскому сообществу, депутатам Законодательного собрания региона и органам власти.
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