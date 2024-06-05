Вучич спрогнозировал снижение поддержки или поражение многим европейским лидерам на выборах

Руководители ряда стран – членов Евросоюза по итогам предстоящих выборов в Европарламент получат существенно более низкие результаты, чем они ждут, или вообще потерпят поражение, считает президент Сербии Александр Вучич.
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