Политолог Евгений Авдеев о вызовах и ценностях Русского мира: «Основа культурной идентичности»

В условиях современных вызовов, включая информационные войны и попытки разрушить русскую культуру, обсуждение идей Русского мира становится не только актуальным, но и необходимым для сохранения духовных ценностей и прав соотечественников за границей.
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