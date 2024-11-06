Variety: сиквел Hogwarts Legacy свяжут с сюжетом сериала HBO о Гарри Поттере

Компания Warner Bros. Games работает над сиквелом игры Hogwarts Legacy и планирует связать его с некоторыми сюжетными линиями будущего сериала "Гарри Поттер", дебют которого запланирован на канале HBO в 2026 году.
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