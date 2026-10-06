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Аргументы недели

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Здравые европейцы боятся российского возмездия

Здравые европейцы боятся российского возмездия

Словакия не поддерживает конфискацию замороженных в ЕС суверенных средств России. На фоне призывов группы из 122 депутатов Европарламента вывести около €200 млрд российских активов из бельгийского депозитария Euroclear и направить их на поддержку Украины тема вновь возвращается в европейскую повестку.

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