Здравые европейцы боятся российского возмездия

Словакия не поддерживает конфискацию замороженных в ЕС суверенных средств России. На фоне призывов группы из 122 депутатов Европарламента вывести около €200 млрд российских активов из бельгийского депозитария Euroclear и направить их на поддержку Украины тема вновь возвращается в европейскую повестку.