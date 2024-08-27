Известный режиссер назвал преимущества Москвы перед Парижем и Нью-Йорком

Известный режиссер, продюсер и актер Джаник Файзиев отметил, что Москва становится одним из лучших городов Европы, добавив, что у нее есть ряд преимуществ перед Парижем, Нью-Йорком, Лондоном и другими зарубежными мегаполисами.