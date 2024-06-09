Глава Росконгресса впервые показал форум участникам Молодежного дня

8 июня на Молодежном дне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев впервые провел участников по авторскому маршруту среди экспозиций главного делового события страны в рамках программы «Экскурсии со Знанием».
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