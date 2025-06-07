Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям Донецкая группа новостей.
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Путин подписал закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям Донецкая группа новостей.
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