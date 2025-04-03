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«Без Одессы – всё зря» – сербский профессор предложил России наплевать на прочерченные большевиками границы Украины

«Без Одессы – всё зря» – сербский профессор предложил России наплевать на прочерченные большевиками границы Украины

Политнавигатор Россия должна довести СВО до конца, не обращая внимания на границы бывших советских республик.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Да, он прав! К сожалению, войну придется продлевать до захвата побережья. Иначе, по морскому пути начнется новая накачка оружием того, что останется от Украины.
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7 час.
АШ
Анатолий Шадрин
Да, молодец автор! Иногда создаётся впечатление, что иностранцы, да и просто граждане РФ, лучше понимают, что нужно России для ее реальной безопасности и устранения «первопричин» этой войны с хохлами, чем руководство России. И про то, что большевики ненавидели Россию и русских - тоже в самую точку! Всегда говорил, что весь этот «коммунистический интернационал» был придуман ими исключительно для борьбы с  русским народом, а вся эта  «дружба народов» была  выдумкой коммунистов,  которая приказала долго жить, как только они утратили реальную власть. И не только в СССР, но и в целом в мире. Ведь не случайно из всех бывших социалистических государств распались только три: СССР, Чехословакия и Югославия, т.е. искусственно созданные коммунистами многонациональные страны  по их национальному административно-территориальному делению.
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7 час.
vagas Karlito
Совместное управление тоже не выход! Все побережье исконно русское! Хохлы и море это нонсенс!
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2 час.
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