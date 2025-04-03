«Без Одессы – всё зря» – сербский профессор предложил России наплевать на прочерченные большевиками границы Украины

АШ

Анатолий Шадрин

Да, молодец автор! Иногда создаётся впечатление, что иностранцы, да и просто граждане РФ, лучше понимают, что нужно России для ее реальной безопасности и устранения «первопричин» этой войны с хохлами, чем руководство России. И про то, что большевики ненавидели Россию и русских - тоже в самую точку! Всегда говорил, что весь этот «коммунистический интернационал» был придуман ими исключительно для борьбы с русским народом, а вся эта «дружба народов» была выдумкой коммунистов, которая приказала долго жить, как только они утратили реальную власть. И не только в СССР, но и в целом в мире. Ведь не случайно из всех бывших социалистических государств распались только три: СССР, Чехословакия и Югославия, т.е. искусственно созданные коммунистами многонациональные страны по их национальному административно-территориальному делению.