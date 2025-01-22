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Закон, порядок, государство

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Жители Республики Крым, заключившие первый контракт с Минобороны России, проходят подготовку на полигоне ЮВО

Жители Республики Крым, заключившие первый контракт с Минобороны России, проходят подготовку на полигоне ЮВО

По завершении обучения личный состав проходит боевое слаживание, после чего отправляются в зону проведения СВО для выполнения задач по предназначению.

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